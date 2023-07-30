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Türkiye
İHA 30.07.2023 06:01

Kontrolden çıkan araç otomobile çarpıp alev aldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan araç otomobile çarpıp alev aldı. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kontrolden çıkan araç otomobile çarpıp alev aldı
[Fotograf: İHA]

D-100 kara yolu Ankara istikameti Köşklü Çeşme Mahallesi geçişinde meydana gelden kazada T.A. idaresindeki  otomobil sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde M.K. idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.

Araçtan inen sürücünün ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan müdahalede otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kontrolden çıkan araç otomobile çarpıp alev aldı

Kazadan dolayı, yol da bir süreliğine trafiğe kapandı. Küle dönen otomobilin kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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