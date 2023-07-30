Kontrolden çıkan araç otomobile çarpıp alev aldı

D-100 kara yolu Ankara istikameti Köşklü Çeşme Mahallesi geçişinde meydana gelden kazada T.A. idaresindeki otomobil sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde M.K. idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.

Araçtan inen sürücünün ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan müdahalede otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kazadan dolayı, yol da bir süreliğine trafiğe kapandı. Küle dönen otomobilin kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.