İzmir'de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Mustafa Bayram'ın kullandığı otomobil, İzmir Kemalpaşa Çevre Yolunda Bornova yönünde giderken sürücüsünün rahatsızlanması üzerine araçta bulunan arkadaşları tarafından yolun sağında bulunan güvenlik şeridine çekilmek istendi.

Bu sırada G.K'nin kullandığı kamyonet, Bayram'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki beton bariyerlere vurarak durabildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçtan savrularak çıkan sürücü Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta yolcu durumunda bulunan Ferhat Esen ve Onur Hacet ise sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza anında otomobilin dışında bulunan Fatih Dik ise kazada yara almadı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat Esen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralanan Onur Hacet'in ise tedavisinin Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Kamyonet sürücüsü, kazanın ardından polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Bayram'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bayram'ın askerlik görevini yaptığı Diyarbakır'ın Lice ilçesinde mayına basması sonucu gazi olduğu öğrenildi.