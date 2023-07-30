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Türkiye
İHA 30.07.2023 03:05

Pikabın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’nın Kulu ilçesinde pikabın çarptığı motosikletin sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Pikabın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Saat 23.30 sıralarında Kulu - Dinek Mahallesi yolunun 5. kilometresinde meydana gelen kazada, Kulu’da bir tavuk çiftliğinde işçi olarak çalışan Memduh Çınardere,  motosikleti ile Kulu’dan Dinek Mahallesi’ndeki evine gittiği sırada aynı istikamete seyir halinde olan İ.A. idaresindeki pikap motosiklete arkadan çarptı.

Yaklaşık 170 metre sürüklenen motosikletin bir parçası pikabın altında kalırken, bir parçası da şarampolde alev alarak yandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Pikabın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı motosiklet sürücüsü Çınardere, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Memduh Çınardere yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çınardere’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Şarampolde yanmakta olan motosikletin parçası ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Pikap sürücüsü İ.A. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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