İki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 yaralı

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aydınlar köyü mevkiinde meydana gelen kazada seyir halindeki otomobil karşı yönden gelen ticari araçla ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 3 kişi yaralanırken olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yapmasının ardından ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken, hasar gören araçlar olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.