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Türkiye
İHA 30.07.2023 01:43

Kağıthane’de aşure günü heyecanı: 25 bin kişiye aşure ikram edildi

Kağıthane Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikle 25 bin kase aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Kağıthane’de aşure günü heyecanı: 25 bin kişiye aşure ikram edildi
[Fotograf: İHA]

Kağıthane Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yıl da devam ettirdi.

Kağıthane Meydanı’nda yapılan programda alanı dolduran binlerce vatandaşa 25 bin kase aşure dağıtıldı. Etkinlik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in aşure kazanını karıştırmasıyla başladı. Duaların edilmesinin ardından Kağıthane Meydanı’nı dolduran binlerce kişiye aşure ikramı yapıldı.

Kağıthane’de aşure günü heyecanı: 25 bin kişiye aşure ikram edildi

Kağıthane Belediye başkanı Mevlüt Öztekin, kazanın başına gelerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin şöyle konuştu:

 “Aşure günündeyiz ve bu mübarek günde de tüm Kağıthaneli hemşehrilerimizle beraber 25 bin vatandaşımıza aşure ikramında bulunmuş olacağız. Katılımdan dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Muharrem Ayı içerisindeyiz Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin. Tekrar buradan şehit Hz. Hüseyin’e buradan ruhu şad olsun diyoruz, ehlibeytin ruhu şad olsun diyoruz. Aynı zamanda da bu önemli hadisenin yaşandığı bu mübarek ayda da Hicri Yılı’nın ilk ayında da tekrar hayırlı olsun diyorum. Aşure ikramımızı da Allah kabul etsin. Tüm Kağıthane'ye buradan sevgiler saygılarımı sunuyorum”

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