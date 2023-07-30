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Türkiye
AA 30.07.2023 01:16

Van'da TRT sanatçıları konser verdi

Van'ın Edremit ilçesinde TRT Sanatçıları Şehir Konserleri programı düzenlendi.

Van'da TRT sanatçıları konser verdi
[Fotograf: AA]

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Edremit Kent Meydanı'nda ücretsiz düzenlenen konserde, TRT Çok Sesli Müzikler Müdürlüğü'nde görevli profesyonel ses ve saz sanatçıları sahne aldı.

Van halkının ilgi gösterdiği programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, TRT sanatçılarını Van'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Van'da TRT sanatçıları konser verdi

Kültür ve sanata verdikleri desteğin artarak devam edeceğini ifade eden Balcı, "Gençlerimizi, kadınlarımızı, çocuklarımızı kültürel ve sanatsal faaliyetlerle daha çok buluşturacağız. Bu güzel geceye büyük katılım sağladınız, destek verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Van'da TRT sanatçıları konser verdi

Konseri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, vali yardımcıları, TRT Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda müziksever izledi.

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