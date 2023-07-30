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Türkiye
AA 30.07.2023 00:42

Gaziantep'te doktoru darp eden 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir doktorun darp edilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te doktoru darp eden 3 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Rahatsızlanarak 25 Aralık Devlet Hastanesi acil servisine başvuran Y. Yıldırım, kendisini muayene eden doktor Mustafa Karabaş ile tartışmaya başladı.

Y. Yıldırım ve yakınları Karabaş'ı darp etti.

Hastanede görevli polisler ve jandarma ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı.

Ekipler, Y. Yıldırım, R. Yıldırım ve Ş. Yıldırım'ı gözaltına aldı. Tedavi altına alınan Karabaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vali Kemal Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hakkında adli tahkikat başlamıştır. Valiliğimiz süreci takip etmektedir" ifadesini kullandı.

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