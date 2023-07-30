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Türkiye
İHA 30.07.2023 03:13

Ankara'da park halindeki araca çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi park halindeki otomobile çarptı. Kazadan sonra otomobilini yolun ortasında bırakıp gitti.

Ankara'da park halindeki araca çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
[Fotograf: İHA]

Saat 23:30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Aşkın sokakta meydana gelen olayda İsmi öğrenilemeyen ve alkollü olduğu iddia edilen otomobilin sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan otomobile çarptı.

Kazadan sonra otomobilin sürücüsü aracını yolun ortasında bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Sürücünün olay yerinden uzakta başka kişilere para teklif ederek kazayı üstlenmesini istediği iddia edildi.

“5 bin liraya anlaşmaya çalışmışlar”

Kaza sonrasında yaşayanları anlatan bir mahalle sakini ise olanları şu şekilde aktardı:

“Akşam saatlerinde bu kırmızı araç park halindeki araca vurdu. Araç sürücüsü araçtan çıkarak önce biraz parkta oturdu. Sanki kazayı kendisi yapmamış, haberi yokmuş gibi davranmaya çalıştı. Araç sürücüsü araçtan uzaklaşarak aşağı caddeye doğru yürümeye başladı. Yaklaşık 100 metre uzaklıkta başka bir adamla pazarlık yapmaya başladı. Bunu çevredeki insanlar duymuşlar. 5 bin liraya anlaşmaya çalışmışlar. 5 bin lira verirsen kimseye söylemem. Kazayı ben yaptım derim. 5 bin lira vermezsen her şeyi söylerim gibi bir diyalog aralarında oluşmuş. Biz kazanın olduğu yerde bekliyorduk ama bize söylenen bunlar. Ben aşağı doğru yürüdüm ve araç sahibine dedim ki beyefendi aracınız kaza yaptı aracınız başında durun dedim. Sonra ikisi birden bana dönerek sertçe tamam biz geleceğiz zaten başka bir şey konuşuyor dediler.”

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