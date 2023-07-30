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Türkiye
DHA 30.07.2023 04:59

Bakanlıktan, zeytin tankında sepetleme görüntüsüne inceleme

Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair ortaya çıkan görüntülerin ardından ilgili işletme faaliyetten menedilerek firma ve çalışanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlıktan, zeytin tankında sepetleme görüntüsüne inceleme

Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine, ilgili işletmenin faaliyetten menedildiği, işletme ve çalışan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Paylaşımda, Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine Bakanlıkça inceleme başlatıldığı hatırlatıldı.

Görüntünün çekildiği tespit edilen işletmede, Akhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince resmi kontrollerin gerçekleştirildiği belirtilerek şunlar ifade edildi:

"İşletmenin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiş ve faaliyetten menedilmiştir. 5996 sayılı Kanun kapsamında insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletme ve ürünlere yönelik gerekli idari yaptırım uygulanmıştır."

Öte yandan, ilgili işletme ve sosyal medyadaki görüntüye konu olan işletmenin çalışanı kişi hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu da kaydedildi.

 

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Manisa Tarım ve Orman Bakanlığı
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