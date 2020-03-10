İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir lastik fabrikasından çok sayıda lastik çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin kullandığı aracı ve kimlik bilgilerini belirledi.

İzmit ve Körfez ilçesinde yapılan operasyonda, lastikleri çalan ve satışına aracılık yaptığı belirlenen M.B, Ş.H. ve F.T.'yi gözaltına aldı.

Körfez ilçesinde bir depoda bulunan ve piyasa değerinin yaklaşık 130 bin lira olduğu belirlenen lastikler çalındığı fabrikaya teslim edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.