Trabzon ikinci kez bir kariyer fuarına ev sahipliği yapıyor. "Yetenek her yerde, kariyerine bir adım önde başla" sloganıyla düzenlenen fuar, özellikle gençlere yeni iş ve kariyer imkanı sunmayı amaçlıyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlenen fuarın konuklarından biri de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'dı. Turhan, "200'den fazla kurum ve firma yeni mezunlarımıza iş imkanı, mezun adaylarımıza ise staj imkanı sağlamak için bir araya geldi. Böylece gençlerimiz günlere kapı kapı dolaşmadan, birçok kariyer fırsatını değerlendirmiş olacak" dedi.

"Muhteşem bir organizasyon"

Kariyer fuarları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin öncülüğünde gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, fuarla ilgili şunları söyledi:

"Burada hem kamu kurumları hem özel sektör hem de o organizasyonların yapıldığı bölgedeki KOBİ'ler başta olmak üzere, arz ve talebin buluştuğu muhteşem bir organizasyon olduğunu söyleyebilirim."

130'dan fazla üniversiteden destek

Kariyer fuarlarında gençlerle firmaları buluşturmayı amaçlayan 'yetenek kapısı' adıyla bir sistem de uygulamaya kondu.

Erzurum'dan Edirne'ye 10 ayrı bölgeyi kapsayan kariyer fuarlarına ülke genelinde 130'u aşkın üniversite de destek veriyor.