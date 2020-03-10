“Merhaba sevgili ağabeylerimiz, orada inşallah iyisinizdir. Biz burada evde sıcak sıcak oturuyoruz. Ama siz orada bizim için mücadele ediyorsunuz. Size o kadar saygı duyuyorum ki anlayamazsınız…”

İstanbul Maltepe’deki Küçükyalı ECA Elginkan İlkokulu 4-A sınıfından bir öğrenci işte bu satırlarla anlattı Mehmetçiğe olan sevgisini. Yalnız onun değil, bütün sınıfın mektupları aynı içtenlikteydi.

Duygu yüklü mektuplar

Askerler ve öğrencilerin mektuplaşması, sınıf öğretmeni Ağahan Aksu’nun ortaya attığı bir fikirle başladı. 4-A sınıfının kendileri küçük ama yürekleri büyük öğrencileri, Mehmetçiğe duydukları sevgiyi anlatmak için kalemlerine sarıldı. Böylece 4-A sınıfı öğrencileri ayrı ayrı yüreklerinden geçen duyguları satırlara döktü. O satırlarda kar-kış, gece-gündüz demeden sınır boyunda vatan nöbeti tutan askerlere duyulan minnet ve saygı vardı. Elbette minicik kalplerine sığdırdıkları büyük sevgi de…

Özenle yazılan, dikkatlice zarflara konulan mektuplar Türkiye’nin bir ucundaki hudut karakoluna; Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Başköy’de görev yapan Hudut Kartalları’na postalandı.

Çocukların mektupları, ülkenin tüm çocukları yastığa başlarını huzurla koysun diye nöbet tutan Mehmetçiği duygulandırdı. Onlar da kaleme kağıda sarıldı. Sınır boyundan İstanbul’a, kendilerini düşünen 4-A sınıfı öğrencilerine cevap yazdı. Onların satırlarında da minnet ve sevgi vardı.

Hudut Kartalları’ndan gelen mektuplar sınıfta sevinç ve heyecan içinde açıldı. Dondurucu soğukta, tetikte bekleyen ellerin yazdığı mektuplar öylesine içten, öylesine duygu yüklüydü ki, nemlenen gözlerle tekrar tekrar okundu.

Kendileri küçük yürekleri büyük

ECA Elginkan İlkokulu Müdürü Süreyya Yapalıal, amaçlarının Mehmetçiğe moral ve motivasyon vermek olduğunu söyledi:

“Öğrencilerimiz onlarla mektuplaştı. Aileleriyle birlikte atkı, bere, kaşkol gibi hediyeler de gönderdiler. Ve güzel bir etkileşim oldu.”

4-A sınıfı öğretmeni Ağahan Aksu ise mektupların öğrencileri fazlasıyla mutlu ettiğini vurgulayarak, “Çocuklar tamamen o andaki duygularını belirttiler. Ben müdahale etmedim. Gelen bu mektuplara da yine cevap yazıp göndereceğiz. Orada görev yapan askerlerle bu ilişkimiz devam edecek” dedi.

Her mektup heyecanla okundu

4-A sınıfının minik öğrencileri, asker ağabeylerinden gelen mektupları heyecandan elleri titreyerek açıp okudu. Öğrencilerden Veysel Mehmet Oral’a gelen asker mektubunda şöyle yazıyordu:

“Bizleri bu soğuk havada gönderdiğin mektupla hem sevindirdin hem de içimiz ısındı. Gönderdiğin çorap için ayrıca teşekkürler. Sayende artık ayaklarımız üşümüyor. Bizler ne kadar zor şartlar altında olursak olalım sizlerin güvende olduğunuzu bilmek, sizler için burada olduğumuzu bilmek bize dayanma gücü veriyor.”

Öğrencilerden Gizem Öztürk, kendisi adına gönderilen mektubu okuduktan sonra duygularını, “Askerlerimize teşekkür ediyorum. Bizim için orada sıcak soğuk demeden savaşıyorlar. Vatanımızı koruyorlar diye teşekkür ediyorum herkese” sözleriyle ifade etti.

Öğrenciler şimdi yeniden mektuplar yazacak Hudut Kartalları’na. Böylece İstanbul’la Ardahan arasında kurulan gönül köprüsü daha da güçlenecek.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

