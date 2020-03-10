Kaçak yapılarla ilgili denetim için Hıdırnebi Yaylası'na giden Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Rüstem Çabuk (37) ve İzzet Tutkun (54), Kuruçam Mahallesi'nde bir şehit mezarındaki Türk bayrağının yıprandığını fark etti.

Bayrağı değiştirmek için çalışma başlatan Çabuk ve Tutkun, bayrağın asılı olduğu direğe temasta bulundu.

Bu esnada direk, mezarın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti.

Elektrik akımına kapılan Çabuk (37) olay yerinde hayatını kaybetti, Tutkun (54) ise ağır yaralandı.

Tutkun, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.