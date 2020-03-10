Görgü tanıkları sakinleştirmeyle çalıştı. Ama onun gözü annesini arıyordu. Sokak ortasında darp edilen genç, annesine sarılarak dakikalarca ağladı.

Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Yüzde 76 engelli Taha Alper Behrem, teyzesinin evinin önündeydi. Sokakta otomobiliyle geçen saldırgan, kız arkadaşına laf attığı iddiasıyla Alper'i darp etti.

"Ben engelliyim dedim, başka ne yapabilirim"

Alper, olay anını şöyle anlattı:

"Boğazımı sıktı. Sonra beni dövdü. Boynumda izler var. Döverken beni demirlere vurdu. Ona, ben engelliyim dedim. Başka ne diyebilirim ki."

Alper'in annesi ise "Yaklaşık 2,5 metrelik merdivenlerden çocuğumu tekmeyle bahçeye fırlatıyor. Daha sonra inip boğazını sıkıyor. Tekmelerle ve yumruklarla yavrumun gözlerine, yüzüne dayak atıyor. Çocuğum kavga bilmiyor cevap veremiyor." dedi.

Engelli genci çevredekiler güçlükle kurtarabildi. Saldırgan ve kız arkadaşı otomobile olay yerinden uzaklaştı.

Serbest bırakılan zanlı savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı

Yaralanan genç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Aile darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan zanlı, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.