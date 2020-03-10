Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da kamyon lastiği patladı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde takılmaya çalışılan kamyon lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Divarcı'nın kullandığı kamyonun sol ön lastiği Karaçulha Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde seyir halindeyken patladı.
Divarcı, hava bastırdığı yedek lastiği lastikçi Harun Kaya ile takmaya başladı. Bu sırada lastiğin patlaması sonucu Divarcı ile Kaya yaraladı.
Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: patlama komyoni lastikSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 14:51
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