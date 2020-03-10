Mehmet Divarcı'nın kullandığı kamyonun sol ön lastiği Karaçulha Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde seyir halindeyken patladı.

Divarcı, hava bastırdığı yedek lastiği lastikçi Harun Kaya ile takmaya başladı. Bu sırada lastiğin patlaması sonucu Divarcı ile Kaya yaraladı.

Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.