Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'nde kaçak tütün operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nde gerçekleştirilen operasyonda, 643 kilogram kaçak tütün ile kıyılmış tütün doldurulmuş 23 bin 400 makaron ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Gebze ilçesindeki bir iş yeri ve depoya operasyon düzenlendi.
İş yeri ve depoda yapılan aramada, 260 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 383 kilogram tütün ile içi kıyılmış tütünle doldurulmuş 23 bin 400 makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan S.D. hakkında yasal işlem yapıldı.
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