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Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Menderes ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Çile Mahallesi yakınlarında çıkan ve 22 saatte kontrol altına alınabilen yangınla ilgili soruşturma kapsamında bölgede piknik amaçlı ateş yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan E.Y.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Olay
Pazar günü Çile Mahallesi mevkisinde başlayan yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahalede bulunulmuş, yangın, ekiplerin çabasıyla gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı.
Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını belirlemiş ve E.Y.'yi gözaltına almıştı.
E.Y.'nin, jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmediği öğrenilmişti.
Etiketler: orman yangını izmirSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 17:21
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