Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak görev yapan Doktor Mustafa Özlü bir süredir koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu.

Bir hafta önce ağırlaşınca İstanbul'a sevk edilen Özlü, yaşam mücadelesini kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Doktor Mustafa Özlü 35 yaşındaydı. Özlü'nün cenazesi memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde defnedilecek.

Doktor Halil Yücel Kutun ise Diyarbakır'da özel bir hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışıyordu.

Bir süredir koronavirüs sebebiyle tedavi gören 70 yaşındaki Kutun da hayatını kaybetti.