Haber Giriş: Kaynak: AA
Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi, deniz polisi ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.
Akliman bölgesi sahilinde serinlemek için denize girenlerden 5 kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle akıntıya kapıldı.
Sahildeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Deniz polisi ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan kişiler, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişinin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.
Öte yandan, deniz polisi, bölgedeki vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.
Etiketler: Sinop Atatürk Devlet Hastanesi sinop boğulmaSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 17:12
Son Haberler
- 17:42
- 17:43
- 17:31
- 17:21
- 17:09
Sıradaki Haber
MSB'den TurAz Kartalı paylaşımı: Yürüyen birer dağız, coşkun seliz, tufanız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz