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Denizli'deki FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan biri eski komiser yardımcısı 2 kişi tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı ile örgütle iltisaklı okullarda öğretmenlik yaptığı belirtilen zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda iki zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: terör örgütü PYD fetö Denizli İl Emniyet MüdürlüğüSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 17:12
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