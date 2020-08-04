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Pütürge'de deprem anında toz bulutu oluştu
Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem sırasında oluşan toz bulutu görüntülendi.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37 sıralarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da da hissedildi.
Pütürge ilçesine bağlı Aşıktarla Mahallesi'nde deprem anında oluşan toz bulutu görüntülendi. Dağlık arazideki yamaçta yükselen toz bulutu depremin şiddetini ortaya koydu.
Etiketler: Toz bulutu pütürge depremSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 17:39
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