Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de yakalanan 170 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
[AA (Arşiv)]
Kocaeli ve bölge illerinde, yurda yasa dışı yollardan giren 170 yabancı uyruklu, ekipler tarafından yakalanarak ülkelerine gönderildi.
Kentte düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli ve bölge illerinde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 170 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
Etiketler: Kocaeli Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 10:56
- 10:45
- 10:54
- 10:40
- 10:41
Sıradaki Haber
Burdur'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz