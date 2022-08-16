Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 09:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: DHA]
Van’ın Saray ilçesinde kontrolden çıkan bir araç takla attı. Yaşanan kazada, otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki 4 kişi ise yaralandı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı yakınlarında meydana geldi.
Reşit Kaya yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
Sürücü Kaya, kaza yerinde hayatını kaybederken, yanındaki 4 kişi de yaralandı.
Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücü Kaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.
Etiketler: Van Trafik Kazası
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