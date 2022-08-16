Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde park halinde bulunan ve plakası öğrenilemeyen minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayı fark eden hastane çalışanları, yangın tüpleri ile müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangında, minibüste hasar oluştu.