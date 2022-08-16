Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te park halindeki araç alev aldı
[Fotograf: AA]
Karabük'te hastane bahçesinde park halindeki bir minibüs, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangın sonucu minibüste maddi hasar oluştu.
Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde park halinde bulunan ve plakası öğrenilemeyen minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olayı fark eden hastane çalışanları, yangın tüpleri ile müdahale ederek alevleri söndürdü.
Yangında, minibüste hasar oluştu.
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