Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 08:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul merkezli FETÖ soruşturması: 14 gözaltı kararı
[Fotograf: TRT Haber]
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı.
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, örgütün sözde TSK yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair haklarında beyanlar bulunan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin, gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesör-büfe telefonları kullanarak iletişime geçtiği tespit edildi.
Son Haberler
- 09:04
- 08:56
- 08:46
- 08:59
- 09:06
Sıradaki Haber
Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz