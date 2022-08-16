Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Burdur'da bir sürücü, hareket halindeki araçta kalp krizi geçirdi. Direksiyon başındaki sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Faruk Doğanyer idaresindeki otomobil, dün akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde önce park halindeki bir araca ardından Burdur Ceza İnfaz Kurumu'nun duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirtilen sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğanyer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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