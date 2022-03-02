Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 00:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de üç katlı evde yangın
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de üç katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın sonrasında evde büyük hasar oluştu.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Abdülkadir N.'ye ait üç katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Evde bulunan Abdülkadir N., yangından yara almadan kurtuldu.
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