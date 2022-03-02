Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Abdülkadir N.'ye ait üç katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Evde bulunan Abdülkadir N., yangından yara almadan kurtuldu.