Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 22:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Yunak ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Özcan A. yönetimindeki hafif ticari araç, ilçe merkezinden Kılar Mahallesi istikametine giderken Ali K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 yolcu Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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