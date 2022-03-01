İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, düzensiz göç ile mücadele kapsamında 21-28 Şubat tarihleri arasında icra edilen faaliyetler kapsamında 4 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edildi.

Bu kapsamda ekiplerce, 134 Suriye uyruklu yakalandı, 7 organizatör gözaltına alındı, 4 araca el konuldu.

Öte yandan kente diğer illerden izin almadan gelen 144 Suriye uyruklu şahıs yakalandı.