Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te 134 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 134 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, düzensiz göç ile mücadele kapsamında 21-28 Şubat tarihleri arasında icra edilen faaliyetler kapsamında 4 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edildi.
Bu kapsamda ekiplerce, 134 Suriye uyruklu yakalandı, 7 organizatör gözaltına alındı, 4 araca el konuldu.
Öte yandan kente diğer illerden izin almadan gelen 144 Suriye uyruklu şahıs yakalandı.
Etiketler: Kilis Düzensiz Göçmenler
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