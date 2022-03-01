Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 8 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler Yunanistan Sahil Güvenlik
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