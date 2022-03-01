Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonu: 2 yabancı uyruklu gözaltında
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Van'da terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda 2 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, Van'a geldikleri tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi, kaldıkları evde, TEM ve Özel Harekat polislerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklulardan 1'i terör örgütü PKK içinde faaliyet yürütme suçundan tutuklandı, diğeri ise sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Van Terör Örgütü PKK/YPG PKK/KCK
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