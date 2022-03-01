Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 17:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İşçilerin üzerine duvar devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yıkılmasına karar verilen bir binanın pencere ve kapıları söküldüğü sırada, duvar işçilerin üzerine devrildi. Yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Olay öğleden sonra, Akçakoca ilçesine bağlı Döngelli köyünde meydana geldi.
A.C.'ye ait yıkılacak 3 katlı eski binada pencere ve kapıların sökümüne başlandı. İşçiler çalıştığı sırada binanın üçüncü katındaki bir duvar, Bayram K. ve Tolga B.'nin üzerine devrildi.
Olayı gören diğer işçinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, duvarın altında kalan işçileri kurtardı.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Düzce
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