Olay öğleden sonra, Akçakoca ilçesine bağlı Döngelli köyünde meydana geldi.

A.C.'ye ait yıkılacak 3 katlı eski binada pencere ve kapıların sökümüne başlandı. İşçiler çalıştığı sırada binanın üçüncü katındaki bir duvar, Bayram K. ve Tolga B.'nin üzerine devrildi.

Olayı gören diğer işçinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, duvarın altında kalan işçileri kurtardı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.