Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dorsesi devrilen tırın çekici kısmı havaya kalktı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da, zift yüklü tırın dorsesi devrildi. Havaya kalkan sürücü mahallinde mahsur kalan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Erzincan-Erzurum kara yolunda seyreden Cesur Özkala idaresindeki zift yüklü tırın dorsesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Dorsesi devrilen tırın çekici kısmı havaya kalktı.
Sürücünün, tırın kupa kısmından aşağı inemediğini gören vatandaşlar itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma çağırdı.
İtfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven yardımıyla indirilen Özkalan, sağlık görevlilerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Özkalan, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Yolda kısmen aksayan trafik, tırdan dökülen ziftin temizlenmesiyle normale döndü.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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