Batı Karadeniz'de fırtına: Dalga boyu 5 metreyi aştı
Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar etkili oldu. Fırtınanın saatteki hızı 50 kilometreyi bulurken tekne ve yük gemileri limana çekildi. Dalgaların yüksekliği de zaman zaman 5 metreyi buldu.
Zonguldak'ta soğuk hava ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de fırtına uyarısının ardından limandaki dalgaların yüksekliği yer yer 5 metreyi buldu.
Bugün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte Liman Caddesi'nde dev dalgalar meydana geldi. Yağışın hafta boyunca etkili olması beklenirken sıcaklığın ise 6 ila 8 derece arasında olması bekleniyor.
Bartın
Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede rüzgarın etkisiyle boyu 3 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, tekne ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.
Teknelerin sahipleri halatları sağlamlaştırarak, hasar görmemelerini engellemeye çalıştı.
Amasra Belediyesi ekipleri, vatandaşları Büyük Liman mevkiindeki mendireğe yaklaşmamaları konusunda uyardı.
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