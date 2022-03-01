Zonguldak'ta soğuk hava ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de fırtına uyarısının ardından limandaki dalgaların yüksekliği yer yer 5 metreyi buldu.

Bugün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte Liman Caddesi'nde dev dalgalar meydana geldi. Yağışın hafta boyunca etkili olması beklenirken sıcaklığın ise 6 ila 8 derece arasında olması bekleniyor.

[Fotoğraf: İHA]

Bartın

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede rüzgarın etkisiyle boyu 3 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, tekne ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.

[Fotoğraf: AA]

Teknelerin sahipleri halatları sağlamlaştırarak, hasar görmemelerini engellemeye çalıştı.

Amasra Belediyesi ekipleri, vatandaşları Büyük Liman mevkiindeki mendireğe yaklaşmamaları konusunda uyardı.

[Fotoğraf: DHA]