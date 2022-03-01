Elazığ'ın "Çedene Kahvesi" Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde hizmet veren Coğrafi Ürünler Çalışma Komisyonu'nun titiz çalışması ile sonuçlandırıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Duyar tarafından Elazığ Çedene Kahvesi Coğrafi Tescil Belgesi Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan’a takdim edildi.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan belge töreninde yaptığı değerlendirmede Elazığ adına çok önemli bir ürünün coğrafi tescil belgesini almış olmaktan çok büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Başkan Arslan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Çalışma komisyonumuz son bir yıl içerisinde gerçekten hem bugün hem de gelecekte çok daha önemli bir ticari ürün olacak olan Menceki buğdayı ve ‘Elazığ Çedene Kahvesi’ coğrafi tescil belgelerini ilimize kazandırmıştır. Çedene Kahvesi üreten firmalarımızın odamızla iletişim halinde olarak coğrafi işaretli ürün logosu ile bu ürünü paketlemeleri ürüne değer katacak ve ilgili kanun gereğince zincir marketlere dahi verebilecektir. Şehrimizin çok önemli bir değeri olan Elazığ Çenede Kahvesi'ni ilimize kazandıran ekibimize ve Türk Patent ve Marka Kurumumuza gösterdikleri hassasiyet ve hızlı çözüm süreci için teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum.”