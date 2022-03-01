Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 20:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka sayısı 60 bin sınırında
[Fotoğraf: Arşiv]
Türkiye'de son 24 saatte 59 bin 885 kişi koronavirüse yakalandı, 203 kişi yaşamını yitirdi. 71 bin 545 kişi ise COVID-19'u yenerek sağlığına kavuştu.
Türkiye'nin günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) tablosu Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr sayfasından paylaşıldı.
Son 24 saatte 403 bin 117 COVID-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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