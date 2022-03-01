Türkiye'nin günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) tablosu Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr sayfasından paylaşıldı.

Son 24 saatte 403 bin 117 COVID-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız" açıklamasını yaptı.