Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da tüfekle vurulan hamile kadın ve bebeği öldü
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından tüfekle vurulan kadın ve karnındaki 6 aylık bebeği hayatını kaybetti. Olay sonrası yakalanan zanlı tutuklandı.
Davraz Mahallesi'nde yaşayan Ş.G. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Raziye Karabuğa arasında, Yazısöğüt köyü yakınlarında otomobilde bulundukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
İddiaya göre, tartışma sırasında Ş.G'nin pompalı tüfekle ateş açtığı genç kadın başına ve göğüs bölgesine isabet eden saçmalardan yaralandı.
Anne ve bebeği hayatını kaybetti
Şüpheli, yaralı kadını Isparta Şehir Hastanesine bırakarak kaçtı.
Karabuğa, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kadının 6 aylık hamile olduğu bebeği de yaşamını yitirdi.
Zanlı tutuklandı
Polis ekipleri Ş.G'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Isparta
Son Haberler
- 00:11
- 00:40
- 00:40
- 00:29
- 00:16
Sıradaki Haber
Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket mermisi atıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz