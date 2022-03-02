Davraz Mahallesi'nde yaşayan Ş.G. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Raziye Karabuğa arasında, Yazısöğüt köyü yakınlarında otomobilde bulundukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışma sırasında Ş.G'nin pompalı tüfekle ateş açtığı genç kadın başına ve göğüs bölgesine isabet eden saçmalardan yaralandı.

Anne ve bebeği hayatını kaybetti

Şüpheli, yaralı kadını Isparta Şehir Hastanesine bırakarak kaçtı.

Karabuğa, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kadının 6 aylık hamile olduğu bebeği de yaşamını yitirdi.

Zanlı tutuklandı

Polis ekipleri Ş.G'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.