Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket mermisi atıldı
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki boş bir araziye, terör örgütü PKK/YPG tarafından ateşlendiği değerlendirilen roket mermisi atıldı.
Suriye sınır hattında bulunan Karkamış ilçesindeki boş bir araziye roket mermisi isabet etti.
Terör örgütü PKK/PYD unsurlarınca ateşlendirildiği değerlendirilen merminin düştüğü bölgede inceleme başlatıldı.
Maddi hasarın oluşmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve TSK tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden temizlenen Cerablus bölgesine de 3 roketin isabet ettiği, olaylarda ölü veya yaralının bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Gaziantep PKK/YPG Suriye Terör Örgütü
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