Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 17:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'de alt yapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki alt yapı çalışmasında, toprak kayması meydana geldi. Kanalda çalışan Salih Şentürk, toprağın altında kaldı.
112 Acil Merkezi’ni arayıp yardım talep eden ekipler, Şentürk’ü kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla Salih Şentürk’ün cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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