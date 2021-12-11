Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 01:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kocaeli'de sahte içki operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de, sahte içki yapımında kullanılmak için piyasaya sürülmeye hazırlanan 7 bin 600 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yılbaşı öncesi sahte içki üretimi yapanlara yönelik denetimler aralıksız sürüyor.
Polis, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 7 bin 600 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Ayrıca, binlerce kapak, boş şişe, etiketler, plastik tanklar, fan soğutucu, ısıtma kazanı, şişeleme ve etiketleme ünitesine el konuldu.
Bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli Sahte Alkol Sahte İçki
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