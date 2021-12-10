Kendilerini polis olarak tanıttılar, "Hakkınızda FETÖ suçlaması var" dediler, 85 bin lirasını aldılar.

Şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı, mağdurları arayan numaranın izi sürüldü. Oklar kurye olarak çalışan Erol Sönmez'i gösteriyordu. Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Sönmez iddiaları reddetti.

Haberi olmadan kendi adına 21 ayrı hat açıldığını öne sürüyor

Kimlik bilgileri kopyalanarak haberi olmadan üzerine 21 hat açıldığını öne sürdü. Sönmez ayrıca hatların borcu ödenmediği için haciz davasıyla da karşı karşıya kaldı.

Peki gerçekten bir vatandaşın üzerine haberi olmadan hat açılabilir mi?

Telekomünikasyon Yeminli Bilirkişisi Yusuf Barmankay, bu olayın ancak merdiven altı yerlerde yapılabileceğini, yetkili bayilerde ise kesinlikle fotokopi olayının olmadığını söyledi.

Uzmanlar ikiye ayrıldı

Uzmanlar GSM bayilerinde çalışanların bu işte parmağı olabileceği konusunda ise ikiye ayrılmış durumda...

Avukat Batuhan Bulut, "Bu ay şu kadar kotan var, bu kadar hat satarsan sana şu kadar prim vereceğiz" denildiği için bazı kişiler o hat kotalarını dolduramadıklarında yer yer yakınlarının ya da tanımadığı insanların T.C. kimlik numaralarıyla, kimlik fotokopileriyle bir yerden ulaştıkları hat açabiliyorlardı" dedi.

Bilirkişi Barmankay ise hiçbir çalışan ya da firma sahibinin bu tarz olaylara girmeyeceğini belirterek, "Evrakın sahte olup olmadığını inceledikten sonra işleme koyarlar" diye konuştu.

Dijital sistemle bu olayın önüne geçilmeye çalışılıyor

GSM operatörleri geçmişte daha sık rastlanan bu tür mağduriyetlerin önüne geçebilmek için dijital sisteme geçti.

Uzmanlar şüpheli işlemlerle karşılaşmamak için e-Devlet'in sık sık kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Mustafa oğuz

