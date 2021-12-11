Muğla’nın Menteşe ilçesinde sağanak nedeniyle birçok ana ve ara yolda su birikintisi oluştu. Su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Bodrum ilçesinde de gün boyu süren fırtınanın ardından akşam sağanak etkisini gösterdi. İlçe merkezi başta olmak üzere, bazı ana güzergah ve cadde aralarında su birikintileri oluştu.

Trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi. Belediye ve polis ekipleri, sağanaktan etkilenen noktalarda devriye gezdi.

Eve giren suyu el birliğiyle tahliye ettiler

Milas ilçesinde İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarlarını değerlendirdi. Çağrı merkezine 100'ü aşkın su baskını ihbarı geldiği söyledi. Ekipler, su baskını yaşanan yerlere müdahale etti.

Emek Mahallesi'nde de bir apartmanın avlusu ve zemin katındaki evi su bastı. Ev eşyalarında hasar meydana gelirken, apartman sakinleri eve giren suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, biriken suyun tahliyesini sağladı.

Yağmur nedeniyle yola kaya parçaları düştü

Marmaris-Muğla kara yolunda yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Beldibi Mahallesi Karadere mevkiinde kara yoluna düşen kaya parçaları nedeniyle araçların lastiklerinde hasar oluştu.

Sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kentte yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor.