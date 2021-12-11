Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 00:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da bir kamyon karşı şeride geçerek 4 araçla çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Antalya’da Yusuf Karali yönetimindeki kamyon, Gazi Bulvarı Karayolları kavşağında bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.
Ünal Uysal yönetimindeki otomobille çarpışan kamyon, şeritte yer alan diğer 3 otomobile çarparak devrildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü Uysal hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otomobildeki 20 günlük bebek ve annesi, polis ekiplerince araçtan çıkartıldı, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan bulvar, üç saat sonra trafiğe açıldı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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