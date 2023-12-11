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Türkiye
AA 11.12.2023 12:52

Kocaeli'de istinat duvarı çöktü: 3 apartman boşaltıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde istinat duvarı çöktü. Civardaki 3 apartman tahliye edildi, 6 iş yerinin de tedbir amaçlı kullanıma kapatılmasına karar verildi.

Kocaeli'de istinat duvarı çöktü: 3 apartman boşaltıldı

Akçakoca Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi'nde apartmanların ön bölümündeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Taş parçaları, caddenin altındaki İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün arka bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi, çevrede önlem alındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi yetkililerince yapılan toplantıda, caddedeki 23 daireden oluşan 3 apartmanın tahliye edilmesine, duvarın çöktüğü yöne bakan 6 iş yerinin de tedbir amaçlı kullanıma kapatılmasına karar verildi.

Apartmanların kullanım durumuna, uzman ekiplerce yapılacak incelemenin ardından karar verilecek.

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