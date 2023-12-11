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Türkiye
DHA 11.12.2023 11:28

İstanbul barajları doluyor

İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları yüzde 40'a dayandı.

İstanbul barajları doluyor
[Fotograf: DHA]

İSKİ verilerine göre İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı 14 gün içinde yüzde 25.47’den yüzde 39.62’ye çıktı.

Yaşanan kuraklık nedeniyle büyük ölçüde su kaybeden Alibeyköy Barajı'nda bir zamanlar yüzde 10’lara kadar düşen doluluk oranı yüzde 50.89’a yükseldi.

En fazla artış ise Elmalı Barajında oldu.Bir ay önce yaklaşık yüzde 20.92’ye gerileyen barajdaki doluluk oranı yüzde 88.38’e ulaştı.

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından, barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti. Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı.

İstanbul barajları doluyor

İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 39.62 olarak ölçüldü. 14 gün önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 25.47 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibeyköy Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Barajdaki doluluk oranı hızlı bir artışla 50.89’a ulaştı. Kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 2.92’ye kadar gerileyen Sazlıdere Barajında ise doluluk oranı yüzde 21.08’e ulaştı.

İstanbul’un doluluk oraı en yüksek Elmalı Barajı oldu. Yüzde 20’li seviyelere kadar gerileyen barajdaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 88.38 olarak ölçüldü. 

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