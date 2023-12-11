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Türkiye
AA 11.12.2023 11:12

Depremde 81 kişinin öldüğü binada "özensiz işçilik" tespit edildi

Hatay'da 6 Şubat'taki ilk depremde 81 kişinin hayatını kaybettiği Gökkuşağı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6'sı tutuklu biri firari 7 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Depremde 81 kişinin öldüğü binada "özensiz işçilik" tespit edildi
[Temsili Fotoğraf: AA]

Merkez Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması ve 81 kişinin ölmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar müteahhit S.A. ile ortağı H.D, yapı denetim firmasının statik proje ve uygulama denetçisi İ.A, kontrol elemanı inşaat mühendisi C.C, şantiye şefi T.V.Ö, inşaat mühendisi C.A. ile firari statik proje müellifi M.Z. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edilen iddianame, Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 2013-2015'te inşa edilen binanın, projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) esaslarına yeterince uyulmadığı anlatıldı.

Yapının enkazını inceleyen bilirkişi heyetinin raporuna da yer verilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Bilirkişi incelemesinde, apartmanın enkaz alanında görülen beton kalıntılarında, gözenekli yapı ve hava kabarcıklarının olduğu, kolonlarda sıkılaştırma işleminin yapılmadığı, kolon betonu tabanında kereste yongalarının (parça) betona yapışmış vaziyette olduğu, bu gözlemler neticesinde binanın inşasında kullanılan betonların gerekli kriterleri taşımadığı ve demir donatısı başta olmak üzere bina inşasında özensiz işçilik sergilendiği tespit edilmiştir."

Depremin ilk saniyelerinde yerle bir olmuş

İddianamede, binada ölenlerin yakınları ve enkazından kurtulanların ifadelerine de yer verildi. İfadelerde, etrafındaki binaların yıkılmamasına rağmen Gökkuşağı Apartmanı'nın depremin ilk 30 saniyesinde yerle bir olduğu ifade ediliyor. 

Birbirlerini suçlar nitelikte savunmaları iddianamede yer alan sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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