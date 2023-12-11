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Türkiye
AA 11.12.2023 11:36

Kırklareli'nde 114 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 114 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 114 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,1-7 Aralık'ta düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 114 düzensiz göçmeni yakalandı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 5 araca el konuldu.

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