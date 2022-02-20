Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de iş yerinin camlarını silerken yere düştü
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş yerinin camlarını silerken 4 metre yükseklikten yere düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Hacıhalil Mahallesi 1207 Sokak'ta S.Ö., iş yerinin camlarını silmek için çıktığı yaklaşık 4 metre yükseklikten dengesini kaybederek yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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