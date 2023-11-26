Kocaeli'de fırtına: Deniz taştı, sahil çöple doldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarılarının ardından Kocaeli’de dün başlayan şiddetli rüzgar bugün de etkisini göstermeye devam ediyor.

Lodos sebebiyle deniz yükselerek taştı, sahil kesiminin bir bölümü su ve çöp ile doldu. Bir lunaparkın ise tentesi söküldü.

Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor.

Kocaeli Valiliği uyardı

Kocaeli Valiliği yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz’de rüzgarın batı ve güneybatı, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, zamanla 7 ila 9 kuvvetinde (50-90 km/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.