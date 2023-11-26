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Türkiye
AA 26.11.2023 09:44

Denizli'de fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Denizli'de gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar kent merkezinde etkili oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, bazı caddeler trafiğe kapanırken, ekipler kapanan caddeleri açmak için çalışma başlattı.

Denizli'de fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Kentte gece saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Hızı saatte 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Fevzi Çakmak Bulvarı'nda bir çınar ağacı yola devrildi.

Yol trafiğe kapatıldı, polis ekipleri sürücüleri alternatif güzergaha yönlendirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Elektrikler kesildi

Kuşpınar Mahallesi Hacı Hasan Feyzi Efendi Camisi bahçesinde bir ağacın kırılan dalları elektrik telleri ve park halindeki araçların üzerine düştü, 2 araç zarar gördü.

Bölgede elektrik kesintisi meydana geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Fırtına nedeniyle Gültepe Mahallesi Kaynarca Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat firmasının saçtan yapılan çatısı koparak yola savruldu. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde ağaçlar şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden söküldü.

Belediye ekipleri ağaç ve çatı parçalarını kaldırmak için çalışma yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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